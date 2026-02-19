Repubblica | Napoli emergenza infinita | McTominay in bilico verso Bergamo

Il Napoli affronta un momento difficile a causa di numerosi infortuni e stanchezza tra i giocatori. McTominay è in forse per la partita di Bergamo, mentre altri elementi chiave sono alle prese con problemi fisici. La squadra fatica a trovare la condizione ottimale e deve fare i conti con una rosa ridotta. La sfida contro l’Atalanta si avvicina, e i tifosi si chiedono se il tecnico potrà contare sui titolari. Intanto, il club cerca soluzioni rapide per affrontare questa fase complicata.

"> NAPOLI – Indisponibili, affaticati, in rodaggio. È un Napoli diviso in tre categorie quello che si prepara alla trasferta di Bergamo, con lo spogliatoio di Castel Volturno trasformato, metaforicamente, in una torre di Babele. Come racconta Marco Azzi su Repubblica Napoli, l’emergenza continua sta rendendo sempre più complessa la gestione quotidiana della squadra da parte di Antonio Conte. Nel suo approfondimento su Repubblica Napoli, Marco Azzi descrive una giornata emblematica al centro tecnico: gli infortunati impegnati nelle terapie, i calciatori più stanchi alle prese con lavoro leggero o di scarico, mentre chi ha bisogno di mettere minuti nelle gambe ha partecipato all’allenamento congiunto contro il Portici, formazione di Eccellenza utilizzata come sparring partner. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli, emergenza infinita: McTominay in bilico verso Bergamo” Napoli in emergenza infortuni, McTominay stremato verso il ChelseaIl Napoli si trova ad affrontare un momento difficile a causa di numerosi infortuni che hanno ridotto le opzioni a disposizione della squadra. Emergenza infortuni: McTominay verso il rientroIl Napoli si prepara a riavere McTominay in squadra. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Napoli, due luci in fondo al tunnel di Fuorigrotta. Giovani brasiliani rincuorano gli azzurri. Napoli contro l’emergenza verso l’Atalanta.Tredici finali per la ChampionsSi ferma anche Rrahmani, speranze per McTominay. Caso stadio, parla Cosenza: Maradona, via al restyling. Sedici Daspo per gli ultrà ... napoli.repubblica.it Napoli, emergenza infinitaAnche contro il Verona, al Maradona alle 18.30, azzurri decimati dalle assenze. Occasione per Lang dal primo minuto ... rainews.it la Repubblica. . Il comitato di esperti riunito all'Ospedale Monaldi di Napoli, secondo quanto si apprende, ha espresso parere negativo al nuovo trapianto di cuore sul bimbo di due anni e mezzo al quale lo scorso dicembre era stato trapiantato un cuore risultat facebook Napoli, un litigio tra giovani dietro l’accoltellamento del figlio di Rita De Crescenzo x.com