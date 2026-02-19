Report consulente Bellavia ascoltato dai pm | Chiarito tutto nessun trattamento illecito dati

Il consulente di Report, Bellavia, è stato ascoltato dai pm di Milano dopo che è emerso un archivio informatico con oltre un milione di file riservati. La causa dell’interrogatorio è la verifica di eventuali trattamenti illeciti di dati personali. Bellavia ha spiegato di aver chiarito ogni dettaglio e di non aver mai gestito informazioni in modo illecito. I magistrati cercano di capire come siano stati raccolti e conservati i file nel suo studio. L’indagine continua senza che siano state emerse irregolarità finora.

Il consulente tecnico del programma d'inchiesta Report è stato sentito dai pm di Milano nell'ambito dell’inchiesta dell’archivio informatico del suo studio, contenente oltre un milione di file riservati È stato interrogato oggi 19 febbraio, dai pubblici ministeri di Milano Eugenio Fusco e Paola Biondolillo, il commercialista e consulente tecnico del programma d’inchiesta giornalistica Report, Gian Gaetano Bellavia, indagato nell’ambito dell’inchiesta sull’archivio informatico dello studio Bellavia-Ferradini, contenente oltre un milione di file riservati. Al centro del procedimento vi sono le ipotesi di trattamento illecito di dati e rivelazione di segreto d’ufficio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

