Rental Family – Nelle vite degli altri racconta la storia di una donna italiana che si trasferisce in Giappone e si trova a dover affrontare le differenze culturali. La causa è il suo desiderio di lavorare come insegnante, ma l’adattamento si rivela complesso. Il film mostra come si vive in un paese straniero, tra incomprensioni e piccoli gesti di solidarietà. La protagonista si confronta con tradizioni diverse e si sforza di integrarsi, trovando conforto in incontri inaspettati. La narrazione si focalizza sulla quotidianità di chi si sposta lontano da casa.

L'idea dietro un film come Rental Family – Nelle vite degli altri è tanto semplice quando difficile da mettere in scena. Il film diretto da Hiraki e scritto dalla stessa Hiraki insieme a Stephen Blahut parte da una premessa lineare: mostrare un fenomeno tutto nipponico come quello degli attori in affitto e cosa significa essere stranieri in una terra tanto straordinaria quanto diffidente. Un presupposto chiaro e lineare ma che facilmente può scadere nel paternalistico e nel sentimentalismo più bieco. E invece Hiraki gira sì un film commovente e sentimentale, ma mai smielato e mai esageratamente svenevole.

© Metropolitanmagazine.it - Rental Family – Nelle vite degli altri ci mostra cosa vuol dire essere uno straniero in Giappone

Rental Family – Nelle vite degli altri: La recensioneIl film “Rental Family – Nelle vite degli altri” di Hikari, pseudonimo di Mitsuyo Miyazaki, è arrivato nelle sale italiane a causa del suo successo internazionale.

