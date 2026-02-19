Regno Unito l' ex principe Andrea lascia la stazione di polizia nel Norfolk

L’ex principe Andrea è stato scarcerato giovedì sera dopo un lungo interrogatorio di 12 ore presso la stazione di polizia di Aylsham, nel Norfolk. La causa del suo fermo rimane non ufficialmente comunicata, ma si tratta di un procedimento legale legato a un’indagine in corso. Un’auto nera si è allontanata dalla stazione con a bordo Andrea, che si è presentato senza commentare. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti presenti nella zona, ancora scossi dai sviluppi di questa vicenda.

Una vettura lascia la stazione di polizia di Aylsham, nel Norfolk, nel Regno Unito. A bordo c'è l' ex principe Andrea rilasciato giovedì sera, dopo un interrogatorio durato 12 ore. Andrew Mountbatten-Windsor era stato arrestato giovedì mattina nella tenuta di Sandrigham in relazione al caso Epstein. Resta indagato per presunta condotta illecita nell'esercizio di una funzione pubblica: avrebbe condiviso informazioni riservate con il finanziere americano coinvolto in un vasto scandalo per abusi sessuali e traffico di minori, morto suicida in carcere nel 2019.