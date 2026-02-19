Refutura collegato primo impianto a Boretto

Boretto (Reggio Emilia), 19 febbraio 2026 - Cresce l'impiantistica per la produzione di energia elettrica pulita della Comunità energetica Refutura. A Boretto è stato allacciato alla rete il primo impianto fotovoltaico di Cer, installato sul tetto del magazzino comunale e del centro del riuso. La nuova installazione ha una potenza complessiva di circa 99,12 kWp. La produzione stimata è di circa 115.000 kWh all'anno, un quantitativo di energia in grado di coprire mediamente il fabbisogno di circa 50 nuclei famigliari. L'energia prodotta sarà condivisa all'interno della Comunità Energetica con le utenze pubbliche dei Comuni di Boretto e Brescello collegate alla stessa cabina primaria.