Referendum sulla riforma della Giustizia il Prefetto rende note le agevolazioni per gli elettori fuori sede

Il Prefetto ha annunciato le agevolazioni per gli elettori fuori sede in vista del referendum sulla riforma della Giustizia, in programma il 22 e 23 marzo. La decisione deriva dalla necessità di facilitare la partecipazione di chi vive lontano dal proprio comune di residenza. In concreto, gli elettori potranno richiedere il voto presso il proprio Comune di iscrizione anche se si trovano in un’altra città. Questa misura mira a garantire un’ampia partecipazione e un voto più accessibile per tutti.

