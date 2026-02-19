Referendum sulla giustizia il comitato Avvocati per il No fa tappa a Cinisi
Appuntamento nella Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato per un confronto sui temi legati alla consultazione del 22 e 23 marzo Prosegue il ciclo di iniziative di approfondimento in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Domani (venerdì 20 febbrai) alle 17.00, nella Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, in viale della Libertà a Cinisi (parcheggio al campo sportivo di Cinisi), si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Giustizia e democrazia in previsione del referendum del 22 e 23 marzo”.L’iniziativa, promossa dal comitato "Avvocati per il No" e dal comitato "Giusto dire no", vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo dell’associazionismo e delle professioni giuridiche, con l’obiettivo di offrire un nuovo momento di confronto sui contenuti della riforma costituzionale e sulle sue possibili ricadute sull’assetto democratico del Paese.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Referendum giustizia: si è costituito il comitato degli avvocati per il NoIl comitato “Avvocati per il No” si è costituito a Genova, riunendo penalisti contrari alla riforma costituzionale sulla giustizia.
Leggi anche: Avvocati in piazza per il "sì" al referendum sulla giustizia
Referendum sulla giustizia posticipato #shorts
Argomenti discussi: Il referendum sulla giustizia spiegato semplice; Guida al referendum costituzionale sulla giustizia; Il sondaggio di Pagnoncelli | Referendum sulla Giustizia, il risultato oggi è in bilico e l'affluenza sarà decisiva. Con la partecipazione al 46% favorito il Sì; Dieci domande e dieci risposte sul referendum del 22 e 23 marzo.
Verso il referendum sulla giustizia. Incontro in comune con Di PietroL’iniziativa promossa dal comitato Sì separa per il voto del 23 e 24 marzo Non è una battaglia contro i magistrati ma un passo avanti per maggior fiducia. msn.com
Referendum giustizia 2026: cosa si vota davvero il 22 e 23 marzo e perché il Paese è divisoTra il 22 e il 23 marzo 2026 gli italiani torneranno in cabina elettorale. Stavolta sulla scheda non ci saranno partiti o coalizioni, ma una sola domanda: confermare oppure no la riforma della giustiz ... alphabetcity.it
Prodi: "Referendum giustizia Voterò no" facebook
Il convegno "Referendum giustizia: le ragioni del sì - Una riforma che unisce oltre gli schieramenti". Saluto del Questore della Camera, Paolo Trancassini. Segui la diretta: bit.ly/Evento180226__ #OpenCamera x.com