Referendum sulla giustizia il comitato Avvocati per il No fa tappa a Cinisi

Appuntamento nella Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato per un confronto sui temi legati alla consultazione del 22 e 23 marzo Prosegue il ciclo di iniziative di approfondimento in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Domani (venerdì 20 febbrai) alle 17.00, nella Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, in viale della Libertà a Cinisi (parcheggio al campo sportivo di Cinisi), si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Giustizia e democrazia in previsione del referendum del 22 e 23 marzo”.L’iniziativa, promossa dal comitato "Avvocati per il No" e dal comitato "Giusto dire no", vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo dell’associazionismo e delle professioni giuridiche, con l’obiettivo di offrire un nuovo momento di confronto sui contenuti della riforma costituzionale e sulle sue possibili ricadute sull’assetto democratico del Paese.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Referendum giustizia: si è costituito il comitato degli avvocati per il NoIl comitato "Avvocati per il No" si è costituito a Genova, riunendo penalisti contrari alla riforma costituzionale sulla giustizia.

