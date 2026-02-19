Referendum nasce Comitato ‘La voce degli Innocenti’ per il Sì

Il Comitato ‘La voce degli Innocenti’ si è formato a Roma il 19 febbraio, in risposta al recente referendum. La causa è la preoccupazione di molti cittadini per possibili errori giudiziari e il rischio di ingiuste detenzioni. Il gruppo invita pubblicamente il procuratore Gratteri a un confronto diretto, proponendogli un incontro informale per discutere di casi di innocenti in carcere. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tutela dei diritti e sulla necessità di riforme. La proposta è stata accolta con interesse da alcune associazioni.

Roma, 19 feb. (askanews) – "Invitiamo il dottor Gratteri a prendersi un caffè insieme, amichevolmente gli spiegheremo che cosa vuol dire finire in carcere da innocente". E' l'appello lanciato al procuratore capo di Napoli dal Comitato 'La voce degli Innocenti', costituito da vittime di errori giudiziari e ingiuste detenzioni, presentato oggi alla Camera, assieme a Enrico Costa, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Giustizia e a Francesca Scopelliti, compagna di Enzo Tortora e presidente del Comitato Cittadini per il Sì. Tra i componenti de 'La voce degli Innocenti' ci sono Antonio Lattanzii, Mario Tirozzi, Giuseppe Idà, Marco Sorbara, Angelo Massaro, Bruno Lago, che appoggiano la riforma della magistratura e invitano a votare 'Sì'.