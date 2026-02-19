Referendum Meloni commenta Mattarella al Csm | Ho trovato giusto il richiamo al rispetto tra istituzioni

Giorgia Meloni ha commentato la decisione di Sergio Mattarella di partecipare a una seduta del Csm, dopo aver mantenuto il silenzio per un giorno. La premier ha definito giusto il richiamo del presidente alla necessità di rispetto tra le istituzioni, in risposta alle tensioni recenti. La presenza di Mattarella ha sorpreso molti, considerando il clima teso tra Palazzo Chigi e il Quirinale. Meloni ha sottolineato l’importanza dell’armonia tra i vertici dello Stato, anche in momenti di divergenza. La scelta del capo dello Stato di intervenire ha attirato l’attenzione di molti osservatori.

Dopo un giorno di silenzio, e un prolungato gelo tra Palazzo Chigi e il Quirinale, Giorgia Meloni commenta la mossa a sorpresa del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ieri si è presentato a presiedere un'anonima seduta ordinaria del Consiglio Superiore della Magistratura. Una decisione presa dal capo dello Stato per difendere l'istituzione Csm dopo le parole del Guardasigilli Carlo Nordio. Una brutta botta per il governo, in piena campagna in vista del referendum sulla riforma della giustizia. "Non ho sentito il presidente della Repubblica in queste ore", conferma Meloni in un'intervista a SkyTg24, "ci eravamo visti la sera prima, nel tradizionale incontro nell'anniversario dei Patti lateranensi".