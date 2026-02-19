Referendum giustizia Prodi | Ci ho pensato e voto no

(Adnkronos) – "Ci ho pensato e voterò no al referendum". Romano Prodi si esprime così, sul referendum sulla riforma della giustizia, intervenendo a Otto e mezzo su La7. "Voterò no al referendum perché. per l'insegnamento del ministro Nordio che dice che ogni governo ci guadagna con questo referendum: con la magistratura deve guadagnarci il Paese, non l'esecutivo. Un'altra cosa che non concepisco l'idea del sorteggio. Ma alla fine cosa faremo, sorteggeremo chi vince le Olimpiadi? Si parla di capaci e meritevoli, non estratti a sorte". L'ex premier giudica eccessivi i toni del dibattito e punta il dito contro la presidente del Consiglio.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Al referendum sulla giustizia non ci sarà il voto per i fuorisedeQuesta mattina si è scoperto che alle prossime elezioni referendarie sulla giustizia non si potrà votare anche dai comuni di residenza diversi da quello di iscrizione.

Referendum giustizia, bocciati emendamenti opposizioni: no al voto voto fuori sedeLa Camera ha respinto gli emendamenti delle opposizioni che chiedevano di permettere ai fuori sede di votare al prossimo referendum sulla riforma della giustizia.

