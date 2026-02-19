Referendum giustizia don Ciotti si schiera con il No

Don Ciotti ha espresso il suo sostegno al No nel referendum sulla giustizia, partecipando a un evento promosso dal comitato 'Giusto dire No'. Durante l’incontro, il sacerdote ha criticato alcune riforme giudiziarie e ha sottolineato come potrebbero influire sulla tutela dei cittadini. Presenti numerosi cittadini e attivisti, che hanno ascoltato con attenzione le sue parole. Don Ciotti ha anche evidenziato l’importanza di difendere un sistema giudiziario indipendente e trasparente. La discussione prosegue con incontri pubblici in diverse città italiane.

“Più che riformare la Costituzione è opportuno rispettarla e applicarla”. Lo ha detto don Luigi Ciotti, fondatore e presidente del Gruppo Abele e di Libera, ieri sera a Torino nel corso di un incontro pubblico sul referendum sulla giustizia organizzato dal comitato ‘Giusto dire No’. Il sacerdote ha richiamato l’intervento al Csm del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando di “gesto immenso”. “Ci sono momenti nella vita – ha aggiunto – in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo morale e una responsabilità civile, un imperativo etico. Oggi c’è bisogno di una riforma, ma quella della giustizia, non della magistratura. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Referendum giustizia, don Ciotti si schiera con il No Referendum giustizia, Luca Palamara si schiera con Carlo Nordio: "Le correnti sono il male"Luca Palamara denuncia le correnti giudiziarie come il vero problema, dopo aver ascoltato le parole del ministro Nordio che propone il sorteggio del Csm per eliminare le fazioni interne. Referendum giustizia: parte dell'avvocatura brindisina si schiera per il "no"A Brindisi, alcuni avvocati della città si oppongono al referendum sulla giustizia previsto per marzo, spinti dalle preoccupazioni riguardo alle possibili conseguenze delle nuove norme. REFERENDUM GIUSTIZIA: sì o no Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La Chiesa pancia a terra per il No al referendum; Riforma Nordio: le ragioni del NO (18.02.2026); VIDEO – Don Luigi Ciotti: L’omertà uccide: senza verità non c’è giustizia. Referendum: don Ciotti, Costituzione non da riformare ma da rispettare(ANSA) - TORINO, 19 FEB - 'Più che riformare la Costituzione è opportuno rispettarla e applicarla'. Lo ha detto don Luigi Ciotti, fondatore ... notizie.tiscali.it La Chiesa pancia a terra per il No al referendumParrocchie, oratori, saloni. Da nord a sud, tanti eventi contro la riforma della giustizia. Un magistrato assicura: Anche Leone XIII e Giovanni XXIII volevano la divisione dei poteri ... ilfoglio.it Referendum giustizia, Mattarella esorta al rispetto tra istituzioni. Decreto bollette, focus sulle banche, novità in materia. Ne parliamo con @Capezzone @annafalc @AlfonsoCelotto #RiccardoColombani #GianlucaBrambilla @alex24ore @federicafan #ReStart x.com Prodi: "Referendum giustizia Voterò no" facebook