L'ex premier Giuseppe Conte accusa Meloni e Salvini di usare la magistratura come strumento in modo scorretto. Secondo lui, i leader di maggioranza stanno facendo campagna elettorale mascherata dietro dichiarazioni sulla depoliticizzazione della giustizia. Conte osserva che gli attacchi ripetuti e i video condivisi dal presidente del Consiglio sembrano mirare a influenzare l’opinione pubblica in vista del prossimo referendum. La polemica si accende mentre i sondaggi indicano un clima di crescente tensione politica. La questione resta al centro del dibattito pubblico.

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Vedo che Meloni e Salvini sono in piena campagna referendaria perché è chiaro, loro dicono che vogliono depoliticizzare, ma tutti questi attacchi alla magistratura, questi video ripetuti dal presidente del Consiglio sono ovviamente in vista di un referendum dopo che hanno letto i sondaggi. Ci stanno mettendo la faccia ma la mettono in modo sbagliato". Così il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte.

© Iltempo.it - **Referendum: Conte, 'Meloni e Salvini mettono faccia in modo sbagliato contro magistratura'**

