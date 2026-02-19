Referendum a scuola Imperato FdI | Nessun bavaglio ma i docenti maneggino con attenzione tema complesso

Il deputato Imperato di Fratelli d’Italia ha commentato il referendum nelle scuole, spiegando che non ci sono restrizioni ideologiche imposte dal governo. La sua dichiarazione arriva dopo alcune polemiche su possibili limitazioni alla libertà degli insegnanti. Imperato ha sottolineato che si tratta di un richiamo ai principi costituzionali di imparzialità e correttezza nelle attività scolastiche. Ha aggiunto che i docenti devono trattare argomenti delicati con attenzione e rispetto delle regole. La questione rimane aperta tra opinioni contrastanti.

“L’importante - afferma il consigliere di Fratelli d'Italia - è che le legittime posizioni di ognuno non diventino un viatico per propagandare contenuti o ancor di più per squalificare chi la pensa diversamente" “Riconduciamo tutto all’ordine delle cose: non c’è alcun bavaglio ideologico al mondo della scuola da parte del governo, ma solo un richiamo ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento delle amministrazioni pubbliche, compresa quella scolastica”. Andrea Imperato, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Cesena, replica alle dichiarazioni dell'assessora Maria Elena Baredi, che aveva paventato l'ipotesi di un ostacolo al confronto politico e civile all'interno degli istituti scolastici cittadini in merito al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Servizi per disabili, Imperato (FdI) solleva la questione: "Troppi costi per le famiglie" Leggi anche: Sicurezza, Imperato (FdI) attacca la Giunta: “Città stanca e spaventata, servono risposte concrete” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Recupero ex scuola di Cl e sì al referendum: il punto coi Socialisti in vista di Crema 2027 x.com ️ La scuola si costruisce insieme! Mercoledì 4 febbraio i rappresentanti dei Consigli Fuoriclasse hanno incontrato la Dirigente Scolastica per presentare le proposte più votate nel Referendum che ha coinvolto tutte le classi dell’Istituto. Idee, confronto, argom facebook