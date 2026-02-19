Red Bull replica la strategia Mercedes | due nuovi elementi per potenziare il diffusore

Red Bull ha adottato una mossa simile a Mercedes, introducendo due innovazioni nel diffusore. La causa è il nuovo regolamento 2026, che permette ai team di sperimentare design più avanzati per migliorare l’aerodinamica. La scuderia austriaca punta a rafforzare le prestazioni in vista della prossima stagione, sfruttando le nuove libertà tecniche. Tra le novità, ci sono elementi che aumentano la deportanza e migliorano la stabilità in curva. La scelta di Red Bull si inserisce in una fase di grandi aggiornamenti nel mondo della Formula 1.

Il regolamento 2026 sta aprendo nuove strade di sviluppo aerodinamico, offrendo ai team la possibilità di esplorare soluzioni diverse nei settori del telaio, dell'aerodinamica e, in particolare, del diffusore. Nei primi mesi del nuovo ciclo tecnico, si assiste a interpretazioni differenti che risaltano per creatività e tecnica, con una focalizzazione marcata sull'efficienza della zona posteriore e sulla gestione dei gas caldi provenienti dal motore termico. Con la riduzione del volume delle ali posteriori per contenere il drag, diventa cruciale far lavorare al massimo l'intera area del diffusore, soprattutto in fase di uscita.