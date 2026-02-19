Real Betis-Rayo Vallecano sabato 21 febbraio 2026 ore 16 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Un gol per parte a La Cartuja?

Il match tra Real Betis e Rayo Vallecano, in programma sabato 21 febbraio 2026 alle 16:15, nasce dalla volontà di entrambe le squadre di ottenere punti importanti. I Verdiblancos, che puntano a una quarta vittoria di fila, arrivano da un momento di forma positivo e sono già qualificati agli ottavi di Europa League. Il Rayo Vallecano, invece, cerca di mantenere il ritmo in una stagione intensa. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio.

Bella sfida nel sabato pomeriggio di Liga, il Real Betis ospiterà il Rayo Vallecano e cercherà di raggiungere la quarta vittoria consecutiva: è un momento molto positivo per i Verdiblancos, che sono già qualificati per gli ottavi di Europa League e quindi possono spingere al massimo in campionato. Domenica notte è arrivata un'altra gioia, in un.