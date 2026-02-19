Re Carlo in pubblico dopo l' arresto di Andrea Va alla London Fashion Week ma alle domande sul fratello | No comment

Re Carlo ha partecipato alla London Fashion Week dopo l’arresto di Andrea, il suo fratello coinvolto nello scandalo Epstein. La visita pubblica del sovrano si è svolta senza intoppi, anche se alle domande sulla vicenda, ha risposto con un secco “No comment”. La famiglia reale si mantiene distante dalla polemica, mentre il pubblico osserva con attenzione le reazioni di Carlo. La presenza del re alla sfilata ha attirato molti sguardi e curiosità tra gli ospiti e i giornalisti.

Londra, 19 febbraio 2026 – Nessun effetto sull'agenda di Re Carlo III a seguito alla clamorosa notizia dell' arresto dell’ex principe Andrea, il fratello finito nelle maglie dello scandalo Epstein. Una parabola discendente che ha portato in disgrazia il figlio prediletto di Elisabetta e che ora, dopo l’accusa di avere condiviso informazioni riservate del governo britannico con il finanziere pedofilo, il destino è segnato. I sospetti di condotta illecita nelle funzioni pubbliche di Andrea hanno choccato il Regno Unito e la polizia non ha avvisato Carlo prima di arrestare Andrea Mountbatten-Windsor. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Re Carlo III, che fa la sua apparizione alle sfilate della Fashion Week di Londra poco dopo l'arresto del fratello AndreaRe Carlo III è apparso alla Fashion Week di Londra, pochi giorni dopo l'arresto del fratello Andrea, avvenuto inaspettatamente.

London Fashion Week Autunno 2026: il calendario segna il ritorno di Temperley London e Julien MacdonaldLa London Fashion Week Autunno 2026 segna un ritorno importante con la presenza di Temperley London e Julien Macdonald, simboli di un settore in rinascita.

