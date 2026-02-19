Razzoli | Queste Olimpiadi sono Giochi da ragazze! Franzoni? Può vincere tutto
Giuliano “Razzo” Razzoli sorride e scuote la testa. Dopo 16 anni e 4 edizioni dei Giochi invernali è ancora l’ultimo azzurro ad aver vinto un oro olimpico individuale. "Ma non è cosa che mi rende felice. Io ho fatto e faccio il tifo perché un italiano vinca il titolo. Ma sembra che lo sci, anzi che tutti gli sport delle Olimpiadi invernali siano soprattutto Giochi da ragazze.". Giuliano ora ha 41 anni, è sempre un ufficiale degli Alpini, scia soltanto per divertirsi, ma ha seguito con grande interesse le gare di Milano Cortina perché le ha commentate ogni sera ai microfoni della Rai. "In realtà adesso mi definiscono primo graduato del Gruppo sportivo dell’Esercito di Courmayeur - dice Razzoli -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Perché queste Olimpiadi sono una sfida globale che ci riguarda da vicinoQuesta mattina la torcia olimpica ha fatto il suo ingresso a Milano, sfilando sotto gli occhi di tanti passanti in piazza Duomo.
