Ravezzani | Fabregas che trattiene Saelemaekers una scena vergognosa Cacciare Allegri cosa folle

Milan-Como, andata in scena nella serata di ieri e terminata con un pareggio grazie alle reti di Nico Paz e Rafael Leao, continua a sollevare parecchie polemiche. La motivazione? Il marasma nel finale, con Fabregas che trattiene Saelemaekers e Allegri che, ovviamente, non ci sta e va in difesa del suo calciatore prendendo, però, il cartellino rosso. A commentare il fatto con una serie di Tweet sul suo profilo personale è stato Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia. Ecco, di seguito, le sue parole: "Cioè, Fabregas trattiene Saelemakers per la maglietta per impedirgli di giocare e poi ne chiede l’espulsione per un fallo successivo? Una scena vergognosa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Ravezzani dopo Milan-Como: “Per Allegri punto conquistato. Fabregas? Scena vergognosa”Fabio Ravezzani ha criticato il pareggio del Milan contro il Como, sottolineando che per Allegri si tratta di un risultato positivo.

Milan-Como, Fabregas trattiene Saelemaekers. Lite furibonda con Allegri: "Sei un bambino"Cesc Fabregas ha impedito a Saelemaekers di lasciare il campo durante Milan-Como, causando una lite furiosa con Allegri.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Stanno sgamando anche Fabregas il paraguru. Capello: Il Como protesta sempre, non mi piace Ravezzani: Fabregas trattiene Saelemakers per la maglietta per impedirgli di giocare e poi ne chiede l’espulsione per un fallo successivo? Una scena vergogno; Stanno sgamando anche Fabregas il paraguru. Capello: Il Como protesta sempre, non mi piace Ravezzani: Fabregas trattiene Saelemakers per la maglietta per impedirgli di giocare e poi ne chiede l’espulsione per un fallo successivo? Una scena vergogno; In Italia abbiamo costruito un modello protettivo. Un ecosistema dove la priorità è evitare il collasso, questo frena lo sviluppo. Il risultato sportivo è la conseguenza, non la causa. Di Espedito; Anche nel #fantacalcio ci sono le ingiustizie. #Bastoni 6 e #kalulu 5.

TRIBUNA.COM * SERIE A: «RAVEZZANI DEMOLISCE FABREGAS DOPO MILAN-COMO: MERITA LO STESSO TRATTAMENTO DI BASTONI, MA CON UN’AGGRAVANTE»Il giornalista e noto direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani, ha commentato sui propri social quanto accaduto in Milan-Como ieri sera a San Siro e in particolare ha messo l'accento sui comportamen ... agenziagiornalisticaopinione.it

Ravezzani: Scena vergognosa di Fabregas con Saelemaekers. Merita le stesse critiche rivolte a Bastoni. Con un’aggravante: lui è l’allenatoreFabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è così espresso su X commentando il gesto di Fabregas ai danni di Saelemaekers: Cioè, Fabregas trattiene Saelemakers per ... milannews.it

Non concordo. Abbiamo visto allenatori insultare, correre su e giù per la fascia, fare gesti plateali. Cacciare Allegri solo perché dice stai zitto mi pare folle. Fabregas andava espulso (il quarto uomo dormiva). Poi andava espulso anche Saele per doppio giallo x.com

Fàbregas-Allegri, scintille dopo Milan-Como. Max: “Serve più rispetto”: siete d’accordo con l’allenatore rossonero Tensione in campo e tensione anche nel dopogara. Massimiliano Allegri e Cesc Fàbregas difficilmente andranno mai a cena insieme. G facebook