Ravezzani | Fabregas che trattiene Saelemaekers una scena vergognosa Cacciare Allegri cosa folle

Fabio Ravezzani ha criticato duramente l’episodio nel finale di Milan-Como, quando Fabregas ha trattenuto Saelemaekers. La scena, definita “vergognosa” dal giornalista, ha suscitato molte polemiche tra tifosi e addetti ai lavori. Ravezzani ha anche commentato la possibile sostituzione di Allegri, definendola una scelta “folle”. La sua opinione si basa sull’atteggiamento dei giocatori e sulla gestione tecnica, che ha sollevato molte discussioni tra gli appassionati di calcio. La vicenda resta al centro delle attenzione.

Milan-Como, andata in scena nella serata di ieri e terminata con un pareggio grazie alle reti di Nico Paz e Rafael Leao, continua a sollevare parecchie polemiche. La motivazione? Il marasma nel finale, con Fabregas che trattiene Saelemaekers e Allegri che, ovviamente, non ci sta e va in difesa del suo calciatore prendendo, però, il cartellino rosso. A commentare il fatto con una serie di Tweet sul suo profilo personale è stato Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia. Ecco, di seguito, le sue parole: "Cioè, Fabregas trattiene Saelemakers per la maglietta per impedirgli di giocare e poi ne chiede l’espulsione per un fallo successivo? Una scena vergognosa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Argomenti discussi: Stanno sgamando anche Fabregas il paraguru. Capello: Il Como protesta sempre, non mi piace Ravezzani: Fabregas trattiene Saelemakers per la maglietta per impedirgli di giocare e poi ne chiede l’espulsione per un fallo successivo? Una scena vergogno; Stanno sgamando anche Fabregas il paraguru. Capello: Il Como protesta sempre, non mi piace Ravezzani: Fabregas trattiene Saelemakers per la maglietta per impedirgli di giocare e poi ne chiede l’espulsione per un fallo successivo? Una scena vergogno; In Italia abbiamo costruito un modello protettivo. Un ecosistema dove la priorità è evitare il collasso, questo frena lo sviluppo. Il risultato sportivo è la conseguenza, non la causa. Di Espedito; Anche nel #fantacalcio ci sono le ingiustizie. #Bastoni 6 e #kalulu 5.

