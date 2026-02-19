Fabio Ravezzani ha criticato il pareggio del Milan contro il Como, sottolineando che per Allegri si tratta di un risultato positivo. Durante la trasmissione, il giornalista ha definito “punto conquistato” il risultato, evidenziando la difficoltà della partita. Ha anche commentato duramente la scena con Fabregas, definendola “vergognosa” per il modo in cui è stata gestita. La partita ha visto i rossoneri faticare molto contro una squadra compatta, lasciando spazio a diverse riflessioni. La sfida si è conclusa con un pareggio che lascia qualche dubbio.

"Il Milan patisce molto il Como e pareggia con un po' di fatica. Va detto per il Milan che è clamoroso l'errore di Maignan. Può capitare anche ai migliori portieri, ma deve migliorare sulle uscite alte, dove spesso sembra pavido. Punto ragionevole perché il Milan è ridotto a mal partito. Leao è in condizioni precarie. Nkunku non è un giocatore all'altezza di giocare nel Milan. Pulisic va al 30%. Fullkrug non abbiamo ancora capito le potenzialità. Il Milan è secondo in classifica, ha ragione Allegri che è un punto conquistato in vista della zona Champions League". Questo il commento di Fabio Ravezzani su Milan-Como 1-1 (parole riprese dal canale 'YouTube' di 'QSVS'). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ravezzani dopo Milan-Como: “Per Allegri punto conquistato. Fabregas? Scena vergognosa”

La lite tra Allegri e Fabregas dopo Como-Milan – Il videoDopo la partita Como-Milan, Allegri e Fabregas sono venuti alle mani vicino alla sala conferenze.

Scintille tra Allegri e Fabregas: la ricostruzione dello scontro dopo Milan-ComoDurante la partita tra Milan e Como, Allegri e Fabregas sono venuti alle mani dopo un contrasto falloso.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.