Rassegna Mariuccia Linder al Teatranimahub il concerto del pianista Giovanni Gallo

Per un malore improvviso, il pianista Giovanni Gallo ha dovuto annullare il suo concerto previsto a Agrigento. La performance si sarebbe tenuta al Teatranimahub come parte della rassegna “Mariuccia Linder 20252026”, organizzata dall’associazione culturale TeatrAnima per onorare la memoria di Mariuccia Linder. L’evento avrebbe visto Gallo esibirsi con le sue composizioni, attirando molti appassionati di musica classica. La serata è stata rimandata a data da definire, lasciando i partecipanti in attesa di nuove informazioni.

Giovanni Gallo ha iniziato lo studio della musica a cinque anni e quello del pianoforte a undici, proseguendo la formazione al conservatorio “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta sotto la guida del maestro Giuseppe La Marca, dove ha conseguito il diploma accademico di primo livello con 110 e lode. Successivamente ha ottenuto il diploma accademico di secondo livello con 110, lode e menzione d’onore al conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo. Dal 2025 è pianista accompagnatore di ruolo al conservatorio “Arturo Toscanini” di Ribera, dopo aver vinto il concorso bandito dallo stesso istituto. Attualmente frequenta il triennio accademico di primo livello in composizione al conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo, sotto la guida del maestro Giovanni D’Aquila.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Teatranimahub, concerto di Natale per la rassegna "Mariuccia Linder"Unisciti a noi per un magico concerto di Natale, parte della rassegna

Leggi anche: Al Teatranimahub si apre la rassegna Mariuccia Linder: in scena “Quando cade l’acrobata entrano i clown”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.