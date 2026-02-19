Rapina all’Eurospar di via Palermo malvivente armato si fa consegnare l’incasso

Un uomo armato di pistola ha rapinato l’Eurospar di via Palermo nel primo pomeriggio, causando panico tra i clienti e i dipendenti. Il malvivente, con il volto coperto da un casco, ha minacciato il cassiere e si è fatto consegnare l’incasso della giornata. La polizia è intervenuta subito dopo l’allarme, ma il ladro è riuscito a scappare prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Le autorità stanno indagando sui dettagli della rapina e sui possibili testimoni presenti.

Momenti di paura oggi, primo pomeriggio, all’Eurospar di via Palermo, dove un uomo armato di pistola e con il volto travisato dal casco ha rapinato il supermercato. Secondo le prime ricostruzioni, il malvivente si è fatto consegnare l’incasso dai registratori di cassa e si è allontanato rapidamente, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenute immediatamente le volanti della polizia, seguite dalla squadra mobile, che ha avviato le indagini. Gli agenti stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti all’interno e all’esterno dell’esercizio commerciale, nella speranza di identificare il responsabile e ricostruire con precisione la dinamica della rapina ed eventuali complici.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Armato di coltello entra in banca e si fa consegnare 5mila euro: arrestato l'autore di una rapina in via CibrarioNella giornata del 28 novembre, presso la filiale della Cassa di Risparmio di Asti in via Cibrario 6 a Torino, si è verificata una rapina durante la quale un uomo armato di coltello si è fatto consegnare 5.

Rapina al bar Piccadilly. Le punta il coltello alla gola e si fa consegnare 100 euro. Arrestato un’ora dopoUn uomo ha minacciato con un coltello la barista del bar Piccadilly, costringendola a consegnare 100 euro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.