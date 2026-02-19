Rapina a 15 anni | vittima presa per il collo rubati portafoglio e sigarette elettroniche
Un ragazzino di 15 anni è stato arrestato dopo aver rapinato un coetaneo a Desenzano, lo scorso gennaio. La vittima è stata presa per il collo e privata di un portafoglio e delle sigarette elettroniche. L’adolescente ha aggredito il ragazzo nel cuore della città, davanti a molte persone. La polizia ha intercettato il giovane grazie alle testimonianze e alle telecamere di sorveglianza. La procura sta valutando le prossime mosse, mentre il minorenne resta in custodia. La vicenda ha suscitato molta attenzione tra i residenti.
Ha solo 15 anni, ma si è già messo nei guai con un’accusa pesante: rapina.Un adolescente bresciano è finito nei guai dopo aver aggredito un coetaneo in pieno centro a Desenzano, lo scorso gennaio. La scena si è consumata in piazza Malvezzi. Il 15enne avrebbe afferrato il coetaneo per il collo, minacciandolo per farsi consegnare il portafoglio e due sigarette elettroniche. Un gesto improvviso, violento, sotto gli occhi increduli degli amici della vittima.Nemmeno l’intervento tempestivo del padre di un amico dell’adolescente aggredito è riuscito a fermarlo. L’uomo ha provato a chiedere la restituzione del bottino, ma si è trovato davanti un muro: frasi provocatorie, atteggiamento di sfida e nessuna intenzione di restituire quanto appena sottratto.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Salerno, rapina in tabaccheria in via Mercanti: rubati contanti e sigaretteQuesta mattina, una tabaccheria di via Mercanti a Salerno è stata rapinata durante l’apertura.
Dodicimila integratori e 500 sigarette elettroniche, il sequestro delle DoganeLe autorità hanno sequestrato oltre dodicimila integratori alimentari privi di certificazione e 500 sigarette elettroniche di contrabbando acquistate online.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Una rapina da 15 euro, nuovo processo per il 18enne del kebab; Bergamo, tenta di sottrarre bimba alla madre in un supermercato: arrestato | Video; Droga prima della scuola, arrestati due fratelli. Hanno 15 e 16 anni; A 15 e 16 anni minacciano con un coltello e rapinano due coetanei al parco: arrestati dalla polizia mentre fuggono.
Rapina a 15 anni: vittima presa per il collo, rubati portafoglio e sigarette elettronicheHa solo 15 anni, ma si è già messo nei guai con un’accusa pesante: rapina.Un adolescente bresciano è finito nei guai dopo aver aggredito un coetaneo in pieno centro a Desenzano, lo scorso gennaio. bresciatoday.it
Rapina a Milano. A 15 anni difende l’amico. Ferito da due fendentiI due quindicenni bloccati in un parchetto da un uomo armato di coltello. Dammi il tuo giubbotto, dice lui uno dei minorenni, entrambi italiani, puntandogli contro l’arma. A quel punto, l’amico ... quotidiano.net
Il 27enne era ricercato per rapina e condannato a 3 anni e mezzo: preso mentre faceva una pausa al bar con la sua ragazza facebook
Tredici anni dopo la rapina: atti notificati a un avvocato omonimo e salta la condanna in Appello x.com