Rapina a 15 anni | vittima presa per il collo rubati portafoglio e sigarette elettroniche

Ha solo 15 anni, ma si è già messo nei guai con un’accusa pesante: rapina.Un adolescente bresciano è finito nei guai dopo aver aggredito un coetaneo in pieno centro a Desenzano, lo scorso gennaio. La scena si è consumata in piazza Malvezzi. Il 15enne avrebbe afferrato il coetaneo per il collo, minacciandolo per farsi consegnare il portafoglio e due sigarette elettroniche. Un gesto improvviso, violento, sotto gli occhi increduli degli amici della vittima.Nemmeno l’intervento tempestivo del padre di un amico dell’adolescente aggredito è riuscito a fermarlo. L’uomo ha provato a chiedere la restituzione del bottino, ma si è trovato davanti un muro: frasi provocatorie, atteggiamento di sfida e nessuna intenzione di restituire quanto appena sottratto.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Salerno, rapina in tabaccheria in via Mercanti: rubati contanti e sigaretteQuesta mattina, una tabaccheria di via Mercanti a Salerno è stata rapinata durante l’apertura.

Dodicimila integratori e 500 sigarette elettroniche, il sequestro delle DoganeLe autorità hanno sequestrato oltre dodicimila integratori alimentari privi di certificazione e 500 sigarette elettroniche di contrabbando acquistate online.

