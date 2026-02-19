Rania di Giordania ha scelto il cappotto-mantella come manifesto di stile istituzionale | la sua eleganza ha dettato il trend della stagione

Rania di Giordania ha indossato un cappotto-mantella al palazzo Al Husseiniya il 18 febbraio, suscitando grande attenzione. La regina ha deciso di sfoggiare un capo semplice ma raffinato, che ha attirato l’interesse di molti. La sua scelta di stile ha influenzato le tendenze della stagione, portando le donne a preferire capi eleganti e pratici allo stesso tempo. La presenza di Rania in quell’occasione ha reso il look ancora più memorabile, dimostrando come la moda possa comunicare messaggi forti.

Rania di Giordania ha scelto il cappotto-mantella come manifesto di stile istituzionale: al palazzo Al Husseiniya, il 18 febbraio, la sua eleganza contemporanea ha dettato il trend della stagione. Fulcro del look è il capospalla over con cintura e sciarpa integrata di Ferragamo: avvolgente, definito in vita, unisce solennità e funzionalità con eleganza strutturata. La sciarpa incorporata amplifica l’effetto mantella, accentuando movimento e presenza scenica senza rinunciare alla compostezza richiesta dal protocollo. Sotto il cappotto, una blusa di Victoria Beckham dialoga con una gonna midi di Jason Wu, componendo un equilibrio calibrato tra morbidezza e rigore. 🔗 Leggi su Amica.it

