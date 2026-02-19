Rai sport | si dimette Petrecca Dopo le polemiche sulla telecronaca della cerimonia inaugurale dei Giochi Milano-Cortina

Paolo Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport dopo le proteste sulle sue telecronache durante la cerimonia di apertura dei Giochi Milano-Cortina. Le critiche sono arrivate da parte di diversi telespettatori e commentatori sportivi, che hanno contestato il suo stile e le scelte comunicative. Petrecca ha deciso di lasciare l’incarico e ha consegnato il mandato all’Amministratore Delegato Rai, Giampaolo Rossi. La sua uscita avverrà al termine delle Olimpiadi, lasciando un vuoto nella gestione delle trasmissioni sportive.

ROMA – Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell'Amministratore Delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Tutto questo dopo le polemiche divampate in seguito alla sua telecronaca diretta sulla cerimonia ufficiale dei Giochi di Milano-Cortina. La responsabilità di Rai Sport – in via transitoria – sarà affidata a Marco Lollobrigida. E' quanto si apprende da fonti Rai. L'Usigrai, sindacato dei giornalisti Rai, chiede però ai dirigenti Rai di assumersi la responsabilità per quanto accaduto.