Rai Petrecca le dimissioni e l’Ultima cena | contro di me linciaggio mediatico

Il direttore generale della Rai, Petrecca, ha annunciato le sue dimissioni dopo settimane di polemiche e accuse. La causa principale riguarda le critiche sui contenuti trasmessi e le pressioni politiche che ha subito. Nei giorni scorsi, alcuni media hanno descritto Petrecca come protagonista di uno “lincidio mediatico”, alimentando un clima di tensione. La vicenda ha coinvolto anche riferimenti simbolici come l’Ultima Cena, che hanno alimentato le discussioni sulla percezione pubblica. La sua scelta di lasciare la guida dell’azienda segna un punto di svolta.

Roma, 19 feb. (askanews) – Finisce con il Vangelo di Matteo e l'irresistibile tentazione di sentirsi, nel giorno della caduta, un po' figura Christi. Il giusto ingiustamente colpito, l'agnello sacrificale, "l'unto del Signore", avrebbe detto, con innegabile efficacia comunicativa, Silvio Berlusconi. Finisce che Paolo Petrecca rassegna le dimissioni da direttore di Rai Sport e cita, in una storia Instagram, il Vangelo. Non un brano qualunque ma proprio quello, il capitolo 26 di Matteo (versetti 20-29), in cui l'evangelista racconta l'Ultima cena di Gesù. Perchè, spiegano fonti a lui vicine, nei suoi confronti c'è stato un "linciaggio mediatico" che l'ormai ex direttore ha dovuto "sopportare" fino alla decisione di fare "un passo indietro personale, per responsabilità nei confronti dell'azienda".