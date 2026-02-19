Petrecca si dimette dalla direzione dello Sport Rai dopo aver commentato in modo controverso l’apertura dei Giochi, suscitando reazioni tra i colleghi. La sua uscita arriva in un momento di tensione, anche a causa dello sciopero delle firme che ha coinvolto il settore, con alcuni giornalisti che si sono sentiti offesi dai commenti. La situazione ha acceso un dibattito interno sulla libertà di espressione e il ruolo della tv pubblica. La Rai si prepara a nominare un nuovo responsabile per lo sport.

Petrecca lascia la direzione dello Sport dopo la contestata telecronaca all’apertura dei Giochi e lo sciopero delle firme (offese). Ma dov’erano i censori quando la tv pubblica spacciò un videogame per un blitz bellico di Kiev? E quel «sesso» Lgbt a Sanremo. Lui si percepisce Gesù e tutti gli altri San Pietro dopo che il gallo ha cantato tre volte. Fra traditori e traditi, l’Olimpiade della Rai finisce poco evangelicamente a pani e pesci in faccia. Poiché degli scioperi delle firme non si accorge mai un cane (neppure quello che correva sulla pista di fondo a Tesero), ecco che a riaccendere il caso arrivano le dimissioni di Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport, costretto alla resa dal pressing dell’ad Giampaolo Rossi e dalla minaccia di tre giorni di sciopero (questi veri) alla fine dei Giochi da parte del corpaccione giornalistico grondante indignazione da tutti i pori. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Rai, non tutte le gaffe scuotono il sindacato

Telecronaca olimpica Rai nel caos: tutte le gaffe di Petrecca, che non chiuderà i Giochi OlimpiciLa telecronaca olimpica della Rai è finita nel caos per le gaffe di Petrecca, che ha deciso di non andare avanti con i Giochi.

"Figuraccia Rai alla cerimonia di apertura": le polemiche sulla telecronaca e la nota del sindacato Rai. Pd e M5S: superati i limitiDurante la cerimonia di apertura, la Rai si è trovata al centro di polemiche per le gaffe del telecronista Petrecca.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.