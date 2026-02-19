Ragazzo di 15 anni prende per il collo aggredisce e rapina un coetaneo nel Bresciano | denunciato

Un ragazzo di 15 anni ha aggredito un coetaneo nel Bresciano, usando violenza per rapinarlo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì in una piazza del centro, quando il minorenne ha stretto il ragazzo per il collo e gli ha sottratto il telefono. La scena è stata notata da alcuni passanti che hanno chiamato le forze dell’ordine. La polizia ha rintracciato il giovane poco dopo, denunciandolo per aggressione, minacce e furto. Ora si attende l’intervento delle autorità giudiziarie.

Un ragazzo di 15 anni è stato denunciato per aggressione, minacce e rapina nei confronti di un coetaneo. L'episodio si è verificato a Desenzano del Garda, nel Bresciano.🔗 Leggi su Fanpage.it Prende per il collo un coetaneo, lo minaccia e rapina: 15enne denunciato a DesenzanoA Desenzano, un ragazzo di 15 anni ha aggredito un coetaneo, stringendogli il collo e minacciandolo, poi ha portato via alcuni oggetti. Rapina a 15 anni: vittima presa per il collo, rubati portafoglio e sigarette elettronicheUn ragazzino di 15 anni è stato arrestato dopo aver rapinato un coetaneo a Desenzano, lo scorso gennaio.