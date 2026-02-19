Raffiche di vento su Milano scatta l' allerta gialla | Attenzione ad alberi impalcature e dehors
A Milano, il forte vento ha causato l’attivazione dell’allerta gialla. Le raffiche, che si sono intensificate nel pomeriggio, rappresentano un rischio per alberi, impalcature e dehors. Il Centro funzionale di Regione Lombardia ha avvisato i cittadini di prestare attenzione a possibili danni o cadute di oggetti. Le scuole e le aziende sono state invitate a verificare la stabilità di strutture esterne. La poliizia locale ha già rafforzato i controlli nelle zone più esposte, mentre i cittadini sono invitati a restare all’interno.
A Milano arriva il vento. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia ha emesso un avvisto di criticità gialla (ordinaria) per rischio vento forte. L'allerta sarà attiva a partire da mezzanotte e fino alle 18 di domani, 20 febbraio. Palazzo Marino fa sapere che il Centro operativo comunale della protezione civile è attivo per coordinare gli eventuali interventi in città. “Durante l’allerta meteo si invita a non sostare sotto gli alberi e le impalcature di cantieri, dehors e tende - si legge nella nota -. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie”.🔗 Leggi su Milanotoday.it
