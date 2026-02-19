Raduno Harley già record di prenotazioni

Effetto Bit, pioggia di richieste per l' Harley-Davidson European Spring Rally. L'evento si svolgerà sulla spiaggia di velluto dal 30 aprile al 3 maggio. Boom di prenotazioni negli ultimi giorni, molte strutture presenti in un importante portale, hanno terminato le disponibilità. Nonostante il periodo di bassa stagione, i prezzi per una camera doppia, nelle strutture rimaste a disposizione superano i mille euro in una struttura fronte mare a tre stelle in camera doppia e scendono sotto i mille euro se si decide di soggiornare in un hotel più modesto. Se ci si decentra, si può arrivare anche a dimezzare il costo della camera.