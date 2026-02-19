Delnevo e Domingo condividono le loro esperienze di viaggi in bicicletta e handbike, motivati dalla voglia di esplorare nuovi paesaggi e culture. La serata, promossa dal Comune di Mandello del Lario, si svolge questa sera alle 21 nella sala civica di via Dante Alighieri. I due ciclisti racconteranno dettagli di percorsi affrontati in diverse nazioni e le sfide incontrate lungo il cammino. L’evento attira appassionati di ciclismo e curiosi desiderosi di ascoltare storie di avventure su due ruote.

Racconti di viaggi in bicicletta e handbike in giro per il mondo. È una serata dedicata all’avventura e alla passione per la bicicletta quella organizzata dal Comune di Mandello del Lario questa sera alle 21 nella sala civica di via Dante Alighieri. Due i protagonisti: Eleonora, Lol, Delnevo e Ernesto García Domingo. Lola Delnevo, consulente ambientale e sportiva per passione, oltre all’alpinismo ha sempre effettuato molti sport ed è diventata la seconda donna a far parte del gruppo dei Ragni di Lecco. Nel marzo 2015 ha un grave incidente e riporta una lesione completa alla spina dorsale, che la paralizza dalla vita in giù. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Racconti di viaggi in bicicletta. Incontro con Delnevo e Domingo

