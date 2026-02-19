Quo Vadis? Scolorita o inesistente la segnaletica in città | l’appello del comitato Sbarre San Francesco

Il Comitato di quartiere Sbarre San Francesco denuncia che la segnaletica stradale in città è quasi inesistente o molto sbiadita. Questo rende difficile per automobilisti e pedoni orientarsi correttamente, soprattutto nelle zone più trafficate. Il problema si fa sentire anche di notte, quando le indicazioni sono praticamente invisibili. I residenti chiedono interventi urgenti per ripristinare e migliorare la segnaletica, garantendo sicurezza e chiarezza. La situazione rimane critica e necessita di interventi immediati.

Il rischio è che turisti e automobilisti disorientati che potrebbero non trovare la strada per l'aeroporto. Necessari aggiornamenti urgenti e indicazioni chiare per rendere Reggio Calabria più accogliente “Quo vadis? O come direbbe Checco Zalone Quo vado”. Questo l'incipit della nota inviata dal Comitato di quartiere Sbarre San Francesco che affronta un'importante questione, quella della segnaletica stradale a Reggio Calabria. Il Comitato sottolinea come la carenza di indicazioni chiare, soprattutto per chi arriva in città dall’aeroporto, renda difficile orientarsi, creando disagi sia ai turisti sia agli automobilisti occasionali.🔗 Leggi su Reggiotoday.it "Intelligenza artificiale, quo vadis?": la cinque giorni della SissaLa Sissa di Trieste apre una cinque giorni dedicata all’intelligenza artificiale. Leggi anche: Bertinoro, al via il convegno dedicato all'intelligenza artificiale: per "IA, Quo Vadis" in arrivo esperti da tutta Europa Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Quo vadis Stati Uniti DIRETTA NAZIONALE martedì, 17 febbraio 2026, ore 18.30 - la diretta sarà trasmessa sul canale YouTube di Potere al Popolo! (@PoterealPopoloyt) Con Zoe Alexandra, redattrice di Peoples Dispatch, New York (intervento in ingl facebook