Quindici aule inagibili | scattano i doppi turni alla scuola superiore

Il Liceo “Amaldi” di Santa Maria Capua Vetere ha chiuso quindici aule a causa di problemi strutturali. La causa sono crepe e infiltrazioni che rendono gli ambienti insicuri, costringendo la scuola a organizzare i doppi turni da lunedì prossimo. La situazione ha portato alla riduzione degli spazi disponibili per gli studenti, che dovranno adattarsi a orari più stretti. La direzione scolastica ha già informato genitori e studenti, preoccupati per le ripercussioni sull’attività didattica. La scuola continuerà a monitorare lo stato delle aule.

Gravi problemi al Liceo “Amaldi” di via Mastantuono a Santa Maria Capua Vetere. Dalla settimana prossima scatteranno i doppi turni a seguito della chiusura di 15 aule. Da lunedì 23 febbraio e per almeno due settimane, gli alunni delle classi interessate si alterneranno in doppi turni: quello mattutino dalle 8:15 alle 13:15 e quello pomeridiano dalle 13:45 alle 18:45. Ovviamente la decisione ha provocato grossi disagi e malumori tra studenti e genitori. Senza contare le voci che si sono susseguite in merito alle presunte responsabilità additate dai genitori tra scuola e Provincia. Per il momento si è provveduto a stilare il calendario delle prime due settimane: dal 23 febbraio turno mattutino per le sezioni A, B, C, H e 1D, 2O, 2P, 2D, 4D; mentre turno pomeridiano per le sezioni F, G, I, L, M.🔗 Leggi su Casertanews.it

