questo bonobo sapeva giocare a fare finta

Un bonobo ha dimostrato di saper fingere, e questa scoperta deriva da un esperimento in cui ha indicato un bicchiere di succo inesistente. La scena si è svolta in un laboratorio, dove gli scienziati hanno osservato il suo comportamento. Questo comportamento sorprendente mostra che i bonobo possano usare l’immaginazione in modo più complesso di quanto si pensasse. La scoperta apre nuove domande sulle capacità cognitive dei primati. Gli studiosi ora vogliono capire se anche altri animali possano imitare il gioco di finzione.

Non era un primate qualunque, ma lo studio in cui ha indicato un succo che non c'era suggerisce che gli animali abbiano capacità che non immaginavamo I bambini sanno giocare a fare finta: versano tè da teiere vuote, inscenano conversazioni tra bambole, guidano verso mete lontanissime facendo ruotare un piatto come se fosse un volante. È così comune che non ci facciamo nemmeno caso, eppure richiede una capacità cognitiva sofisticata: tenere contemporaneamente a mente due rappresentazioni del mondo, quello reale e uno inventato. Si pensava fosse una capacità esclusivamente umana, ma uno studio pubblicato la settimana scorsa su Science suggerisce che potrebbe non esserlo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Kanzi e il tè che non c’era: quando anche le scimmie sanno giocare “a fare finta” usando l’immaginazioneKanzi, il bonobo scomparso nel 2025, sorprende ancora.

