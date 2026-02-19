quentin beccato un altro uomo di arnault

Quentin, coinvolto nell’uccisione di un giovane a Lione, ha portato all’arresto di un secondo uomo legato ad Arnault. La vittima, un giovane legato a movimenti identitari, è stata trovata senza vita in circostanze ancora da chiarire. Le forze dell’ordine hanno intercettato un collaboratore del deputato sospettato di aver avuto un ruolo nell’evento. La polizia sta analizzando i collegamenti tra le persone coinvolte e il movente dell’omicidio. Si indaga sul possibile legame tra l’uccisione e attività politiche o personali.

Il cerchio si stringe sempre di più attorno al partito dell’estrema sinistra transalpina, La France insoumise. Ieri sono arrivate altre prove del coinvolgimento a vario titolo di alcuni suoi simpatizzanti legati anche al movimento de La Jeune garde nel linciaggio che ha provocato giovedì scorso la morte del ventitreenne Quentin Deranque. Le indagini hanno portato al fermo di 11 persone, che è stato prolungato di ventiquattro ore. Alcuni di questi sarebbero coinvolti in maniera più importante nel pestaggio di Quentin, altri avrebbero invece avuto ruoli più «logistici». Tra i fermati ci sarebbe, come scritto da Le Parisien, anche un ex stagista di Raphaël Arnault, deputato de La France insoumise (Lfi) e fondatore della Jeune garde. 🔗 Leggi su Laverita.info

