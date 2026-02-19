Quello che non ho visto arrivare | Perinetti accende i riflettori sull’anoressia

Perinetti ha evidenziato il problema dell’anoressia, sottolineando come molte ragazze ne siano vittime senza rendersene conto. Durante l’evento al Museo ‘Ernesto Ceresini’ dello Stadio Tardini, il calcio si unisce alla lotta contro i disturbi alimentari, portando attenzione sulle conseguenze di questi comportamenti. Un’educatrice ha raccontato di giovani che, tra pressioni sociali e insicurezze, finiscono per perdere il controllo. La serata ha coinvolto anche familiari e medici, che hanno condiviso storie di difficoltà e speranze di recupero.

Al Museo Ceresini del Tardini, il libro testimonianza del dirigente gialloblù diventa occasione di sensibilizzazione sui disturbi alimentari Il Museo 'Ernesto Ceresini' dello Stadio Tardini, solitamente custode di trofei e cimeli, si è trasformato in uno spazio di profonda riflessione umana. È qui che è stato presentato "Quello che non ho visto arrivare", il libro testimonianza di Giorgio Perinetti, storico dirigente calcistico oggi all'Athletic Club Palermo, scritto insieme al giornalista Michele Pennetti. L'incontro, moderato con sensibilità da Sandro Sabatini, ha svelato il lato più intimo di un uomo che ha dedicato oltre quarant'anni al calcio di vertice.

“Quello che non ho visto arrivare”: Giorgio Perinetti presenta il libro che racconta l'anoressiaGiorgio Perinetti presenta a Palermo il libro “Quello che non ho visto arrivare”, che narra il percorso della propria figlia Emanuela, tragicamente scomparsa a causa dell’anoressia il 29 novembre 2023.

“Quello che non ho visto arrivare”, al circolo del tennis presentato il libro di Giorgio PerinettiQuesta mattina al Circolo del Tennis è stato presentato il nuovo libro di Giorgio Perinetti, intitolato “Quello che non ho visto arrivare”.

