Il sequestro di Richard Hall a Indianapolis nel febbraio 1977, causato da un grave errore immobiliare, ha portato Tony Kiritsis a barricarsi in casa con un fucile legato al collo della vittima. I negoziati con la polizia si sono protratti per ore, creando tensione nella comunità locale. La vicenda ricorda le scene di

I lunghi negoziati con la polizia di Tony Kiritsis, barricato in casa a Indianapolis (febbraio 1977) con il fucile legato al collo del sequestrato Richard Hall per un sopruso immobiliare accendono la memoria di Quel pomeriggio di un giorno da cani (1975, Sidney Lumet), e d’altra parte il boss dell’agenzia e padre di Richard è proprio Al Pacino. Invece di fuggire con l’ostaggio braccati dalla polizia on the road in Texas (Sugarland Express, 1974, Spielberg) qui si attraversano marciapiedi tra gli agenti a pistole spianate. C’è la radio della città che manda Gil Scott Heron e Dyke and the Blazer, con l’impegno del dj sulla faccenda (Vanishing Point, 1971, Richard Sarafian). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quel pomeriggio di un giorno da Van Sant. L’umanità quilibrata dell’America a sogno zero

