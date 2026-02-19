Quel pomeriggio di un giorno da Van Sant L’umanità quilibrata dell’America a sogno zero
Il sequestro di Richard Hall a Indianapolis nel febbraio 1977, causato da un grave errore immobiliare, ha portato Tony Kiritsis a barricarsi in casa con un fucile legato al collo della vittima. I negoziati con la polizia si sono protratti per ore, creando tensione nella comunità locale. La vicenda ricorda le scene di
I lunghi negoziati con la polizia di Tony Kiritsis, barricato in casa a Indianapolis (febbraio 1977) con il fucile legato al collo del sequestrato Richard Hall per un sopruso immobiliare accendono la memoria di Quel pomeriggio di un giorno da cani (1975, Sidney Lumet), e d’altra parte il boss dell’agenzia e padre di Richard è proprio Al Pacino. Invece di fuggire con l’ostaggio braccati dalla polizia on the road in Texas (Sugarland Express, 1974, Spielberg) qui si attraversano marciapiedi tra gli agenti a pistole spianate. C’è la radio della città che manda Gil Scott Heron e Dyke and the Blazer, con l’impegno del dj sulla faccenda (Vanishing Point, 1971, Richard Sarafian). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Ciclocross, ancora Van Der Poel: ottava vittoria nel giorno dell'infortunio di Van AertMathieu Van Der Poel conferma la sua supremazia nel ciclocross, conquistando l’ottava vittoria consecutiva nell’Exact Cross di Mol.
Leggi anche: L’America da sogno a incubo. Il romanzo ritrovato di Tillie OlsenLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Quel pomeriggio di un giorno da Van Sant. L’umanità quilibrata dell’America a sogno zero; Rapina l’antiquaria, arrestato dopo 2 anni: Da quel giorno ho paura della gente; Dimentica i soldi allo sportello bancario: spariti. L'appello a chi li ha presi, ma il web si spacca; Il video: nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato un cittadino rumeno, senza fissa dimora e privo di precedenti di polizia, gravemente indiziato di tentato sequestro di persona ai danni di una bambina di un anno e mezzo, nonché di lesi.
Un pomeriggio di grande musicaNello spettacolare recital tenuto domenica scorsa dal fisarmonicista Nadio Marenco in città, nella chiesa dell’Adorazione, si sono intrecciati brani della tradizione colta e popolare, dando vita a un ... bergamonews.it
Svolta dopo 42 anni nel cold case di Mirella Gregori: C’è una forte somiglianza tra un pregiudicato arrestato e l’identikit fornito dalla madreQuel sabato pomeriggio in cui scomparve, Mirella si chiuse per sempre la porta di casa alle sue spalle davanti a sua madre, Maria Vittoria Arzenton. Le disse che sarebbe rientrata dopo dieci minuti ma ... ilfattoquotidiano.it
Esce nei cinema italiani “Il filo del ricatto”: la folle storia vera del sequestro che anticipò l'era dei social media. Dalla maschera di Pennywise al volto umano di Anthony Kiritsis: la metamorfosi di Skarsgård nel nuovo film di Van Sant con Al Pacino. Un faccia facebook
Dal 19 febbraio arriva in Italia "Il filo del ricatto – Dead Man’s Wire". Un ritorno che riporta Gus Van Sant al centro della sua ossessione: l’America invisibile. Ce ne parla Paolo Nizza su #SkyInsider x.com