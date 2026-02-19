Jannik Sinner sfida Jakub Mensik nei quarti di finale del torneo di Doha, una partita che potrebbe aprirgli le porte verso le semifinali. Sinner, che si è preparato intensamente, cerca di superare l’avversario più giovane e inesperto. La sfida si svolgerà alle ore 14:00 sul campo centrale, trasmessa in diretta su Sky Sport. La vittoria di Sinner gli permetterà di affrontare Lehecka o Fils nella prossima fase. I tifosi sono pronti a seguire ogni scambio dal vivo.

Jannik Sinner affronta nei quarti del torneo di Doha Jakub Mensik, chi vince volerà in semifinale con Lehecka o Fils. Jannik Sinner di nuovo protagonista a Doha. Oggi, giovedì 19 febbraio, il tennista azzurro sfida il ceco Jakub Mensik – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dell’Atp 500 qatariota. Sinner arriva all’appuntamento dopo aver battuto all’esordio nel torneo un altro ceco, Tomas Machac, e agli ottavi l’australiano Alexei Popyrin, superato in due set con il punteggio di 6-3, 7-5. La sfida tra Sinner e Mensik è in programma oggi, giovedì 19 febbraio, alle ore 19.30 circa. Sinner-Mensik, come tutte le partite dell’Atp di Doha, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su SkySport. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Quarti di finale, Sinner-Mensik: orario, precedenti e dove vederla in tv

Sinner-Mensik: orario, precedenti e dove vederla in tvJannik Sinner affronta Jakub Mensik nei quarti di finale dell’Atp 500 di Doha, causa la sua vittoria convincente contro un avversario difficile nel turno precedente.

Sinner, quando gioca contro Mensik? Orario e dove vedere in tv i quarti di finale dell'Atp 500 di DohaJannik Sinner giocherà contro Mensik nei quarti di finale dell’ATP 500 di Doha perché ha vinto gli ultimi due incontri.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.