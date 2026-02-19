Quarti di finale Sinner-Mensik | orario precedenti e dove vederla in tv
Jannik Sinner affronta nei quarti del torneo di Doha Jakub Mensik, chi vince volerà in semifinale con Lehecka o Fils. Jannik Sinner di nuovo protagonista a Doha. Oggi, giovedì 19 febbraio, il tennista azzurro sfida il ceco Jakub Mensik – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dell’Atp 500 qatariota. Sinner arriva all’appuntamento dopo aver battuto all’esordio nel torneo un altro ceco, Tomas Machac, e agli ottavi l’australiano Alexei Popyrin, superato in due set con il punteggio di 6-3, 7-5. La sfida tra Sinner e Mensik è in programma oggi, giovedì 19 febbraio, alle ore 19.30 circa. Sinner-Mensik, come tutte le partite dell’Atp di Doha, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su SkySport. 🔗 Leggi su Novella2000.it
GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI giovedì 19 •DOHA Ore 19:00 Sinner vs Mensik Ore 15:00 doppio Bolelli-Vavassori Vs Heliovaara-Patten •RIO de JANEIRO Ore 00.30 Passaro vs Tabilo (6-4, 6-7, 2-6) Ore 00.30 Berrettini vs Lajovic Forza facebook