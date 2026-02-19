Quarta maglia Juve 2025-26 | nuovi spoiler sul kit bianconero Ecco come potrebbe essere la divisa – FOTO

Quarta maglia Juve 2025-26: arrivano dei nuovi spoiler sul kit bianconero. La foto di come potrebbe essere la divisa della Vecchia Signora. La Juve si prepara a scendere in campo con un look rinnovato e dal sapore nostalgico. Secondo un’esclusiva riportata su X da La Maglia Bianconera, il quarto kit realizzato da Studio Sgura presenterà una caratteristica cromatica molto amata dai tifosi: i numeri rossi. LE ULTIME DALLA CONTINASSA Si tratta di un chiaro richiamo agli anni ’90, ricalcando un binomio estetico già apprezzato in diversi periodi storici del club. L’uscita ufficiale del kit è prevista per questo venerdì, ma i sostenitori non dovranno attendere molto per vederlo in azione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Maglia Juve pre match 2026/27: spuntano i primi spoiler sul nuovo kit! L’indiscrezione – FOTOAppaiono le prime foto della maglia pre-match della Juventus per la stagione 202627.

Quarta maglia Juve, ecco in quale partita farà il suo esordio la nuova divisa bianconera. I dettagli sul lancio e sul prezzoLa quarta maglia della Juventus fa il suo debutto domani sera, quando la squadra scenderà in campo contro il Napoli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Adidas Sgura Juventus 25-26 Quarta maglia filtrata; Verona, la 4^ maglia è dedicata all'amore e celebra San Valentino. FOTO; Pisa in total black contro il Milan, quarta divisa in edizione limitata; Lamine Yamal davanti a Leo Messi: i 5 calciatori con il maggior numero di maglie vendute nel 2025.

Quarta maglia Juve ecco quando farà il suo esordio la divisaQuarta maglia Juve, ecco in quale partita farà il suo esordio la nuova divisa della Vecchia Signora. Arrivano anche i dettagli sul lancio e sul prezzo La Juve è pronta a svelare una nuova pelle che gu ... juventusnews24.com

Si avvicina il debutto della quarta maglia della Juventus: ecco quando sarà indossata dai giocatori bianconeriCome rivelato da Footy Headlines, l'Adidas in collaborazione con Studio Sgura sta per lanciare il quarto kit della Juventus per la stagione 2025/2026. La maglia sarà bianconera ma con ... tuttojuve.com

La quarta maglia che la #Juventus utilizzerà sabato contro il #Como (in vendita dal giorno prima) avrà nomi e numeri rossi - @La_Bianconera x.com

IMMAGINI ESCLUSIVE È stata spoilerata la quarta maglia della Juventus che prende ispirazione dalla Polo Rugby della stagione 1996/1997! All’interno del video troverete delle foto esclusive che in pochi hanno in possesso . . . #footballworldgs facebook