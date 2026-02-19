Quarta età una realtà emergente
La quarta età sta diventando un fenomeno sempre più visibile, anche grazie ai crescenti numeri di persone che raggiungono questa fase della vita. Banca Mediolanum ha organizzato l’evento ‘Dai forma al tuo futuro’ per sensibilizzare gli anziani sulle opportunità di pianificare il proprio domani. Durante l’iniziativa, esperti spiegano come gestire meglio risparmi e salute. La locandina invita a informarsi e a fare scelte consapevoli, perché conoscere le opzioni disponibili può fare davvero la differenza. L’evento si svolgerà la prossima settimana in diverse città italiane.
"Informarsi è un diritto, scegliere consapevolmente è un'opportunità". Questo l'invito in fondo alla locandina dell'evento di Banca Mediolanum 'Dai forma al tuo futuro' dedicato alla quarta età. Sul palco del Santa Maria della Scala, insieme a Stefano Volpato, in un dialogo moderato dalla giornalista Paola Rota, hanno preso la parola Emanuela Notari, longevity strategist e Ennio Tasciotti, director human longevity program Irccs del San Raffaele. "I numeri più recenti confermano due grandi tendenze demografiche che vanno in direzioni opposte – ha spiegato Notari –. La prima tendenza è la longevità crescente.
