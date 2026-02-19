Quanto guadagnerà Jutta Leerdam grazie alle Olimpiadi invernali | Fino a 15 milioni di euro l'anno
Jutta Leerdam potrebbe ricevere fino a 15 milioni di euro all’anno grazie alle sue prestazioni alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. La causa di questa cifra elevata è il successo ottenuto con l’oro e il record olimpico nei 1.000 metri di short track. La giovane pattinatrice olandese ha attirato l’attenzione di sponsor e aziende sportive, che sono pronti a investire su di lei. La sua popolarità cresce di giorno in giorno, aprendo nuove opportunità di guadagno. Ora, tutto dipende dalle prossime competizioni.
Jutta Leerdman è stata una delle protagoniste assolute di Milano Cortina con un oro (e relativo record olimpico) nei 1.000 e un argento nei 500 del pattinaggio di velocità. Rafforzando la propria immagine di atleta e influencer a tal punto che raggiungerà guadagni a dir poco impressionanti, sfiorando la soglia dei 15 milioni annui. E non solo perché è la fidanzata di Jack Paul: "Ha saputo confermare una coerenza totale tra vita privata e carriera diventando un fenomeno commerciabile a livello globale".🔗 Leggi su Fanpage.it
Jutta Leerdam e il segreto della pasta italiana alle Olimpiadi invernali: “Ha funzionato”La pattinatrice olandese Jutta Leerdam rivela come l’alimentazione italiana l’abbia aiutata a conquistare l’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina.
Jutta Leerdam alle Olimpiadi è già un caso: “Vive da milionaria. Il suo comportamento è orribile”Jutta Leerdam, pattinatrice olandese, continua a far parlare di sé anche alle Olimpiadi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ha un patrimonio milionario. Ecco quanto guadagna Jutta Leerdam; Olympic Breakfast - Episodio 4: Jutta Leerdam, la valigia della diva; Jutta Leerdam guadagna un milione di dollari per aver mostrato la biancheria intima: l'esultanza dopo l'oro e la mossa di marketing; Quanto guadagnano gli atleti per le medaglie alle Olimpiadi 2026: il valore di oro, argento e bronzo.
Sale la febbre per Jutta Leerdam, quanto vale la campionessa olandeseUn suo post vale un milione di euro. E' quanto ha incassato Jutta Leerdam per aver mostrato la sua biancheria intima dopo la conquista della ... iltempo.it
Olimpiadi Milano-Cortina 2026: tutti pazzi per Jutta Leerdam e il reggiseno da un milione di dollariNon solo medaglie alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 per Jutta Leerdam ma anche tanto marketing con compensi mozzafiato. newsmondo.it
Oro olimpico e record nei 1000 metri, Jutta Leerdam vive a Heerenveen in una villa acquistata per 950mila euro e oggi valutata oltre un milione: 600 metri quadrati tra giardino, palestra privata e arredi di design. La vera chicca è la camera total white con cabin facebook
Jutta Leerdam, il fidanzato Jack Paul e il cognato Logan Paul: sfida tra super ricchi. Sponsor, affari e carte Pokemon x.com