Quanto guadagnerà Jutta Leerdam grazie alle Olimpiadi invernali | Fino a 15 milioni di euro l'anno

Jutta Leerdam potrebbe ricevere fino a 15 milioni di euro all’anno grazie alle sue prestazioni alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. La causa di questa cifra elevata è il successo ottenuto con l’oro e il record olimpico nei 1.000 metri di short track. La giovane pattinatrice olandese ha attirato l’attenzione di sponsor e aziende sportive, che sono pronti a investire su di lei. La sua popolarità cresce di giorno in giorno, aprendo nuove opportunità di guadagno. Ora, tutto dipende dalle prossime competizioni.

Jutta Leerdman è stata una delle protagoniste assolute di Milano Cortina con un oro (e relativo record olimpico) nei 1.000 e un argento nei 500 del pattinaggio di velocità. Rafforzando la propria immagine di atleta e influencer a tal punto che raggiungerà guadagni a dir poco impressionanti, sfiorando la soglia dei 15 milioni annui. E non solo perché è la fidanzata di Jack Paul: "Ha saputo confermare una coerenza totale tra vita privata e carriera diventando un fenomeno commerciabile a livello globale".🔗 Leggi su Fanpage.it

