Quando va in onda la prossima puntata di Don Matteo la fiction tornerà a marzo dopo Sanremo

La prossima puntata di Don Matteo, prevista per il 26 febbraio, è stata spostata a causa del Festival di Sanremo. La fiction tornerà in onda il 5 marzo in prima serata su Rai1, lasciando temporaneamente il posto a una settimana di musica e spettacolo. La decisione è stata comunicata dalla rete, che ha preferito non sovrapporre gli eventi. I fan della serie dovranno aspettare qualche giorno in più per scoprire cosa succederà al protagonista. La pausa sarà di una settimana prima della ripresa della storia.

Don Matteo 15 salta un appuntamento per lasciare spazio al Festival di Sanremo. La puntata prevista per il 26 febbraio, slitterà a giovedì 5 marzo, in prima serata su Rai1.🔗 Leggi su Fanpage.it Quante puntate sono di Don Matteo 15 e quando finisce la fiction con Raoul BovaDon Matteo 15, con Raoul Bova nel ruolo di Don Massimo, è composta da un numero definito di puntate, trasmesse su Rai 1. Seduci e Scappa quante puntate sono: quando va in onda la fiction di Rai 1Seduci e Scappa è una fiction italiana trasmessa da Rai 1 nel 2026, con protagonisti Francesco Arca e Nino Frassica. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Colpa dei sensi salta (anche) stasera: cosa va in onda al suo posto e quando torna; Colpa dei sensi, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni; Quando va in onda l'ultima puntata di Cuori 3: le anticipazioni del finale di stagione in onda martedì 17 febbraio; Dopo 50 anni (con Milly Carlucci) torna in tv Canzonissima, il varietà musicale più pop della tv. Programmazione di Colpa dei sensiColpa dei sensi è composta da tre puntate totali, ciascuna articolata in due episodi, per un totale complessivo di sei episodi. Una struttura ormai classica per le fiction di Canale 5, pensata per ... daninseries.it Quando va in onda l’ultima puntata di Cuori 3: le anticipazioni del finale di stagione in onda martedì 17 febbraioLe anticipazioni del finale di stagione di Cuori 3, la fiction con Pilar Fogliati e Matteo Martari, in onda domani martedì 17 febbraio 2026 ... fanpage.it "Io chi mi protegge già ce l'ho" Quanti nuovi "ingredienti" questa sera a Don Matteo #DonMatteo15 #Rai1 #RadiocorriereTv facebook Un assaggino della nuova puntata, concorrenti agguerriti, telecamere in posizione... e #AlessandroBorghese in campo! Sarà tutto pronto per cena Lo scopriremo presto, ma intanto... occhio agli spoiler!!! #DonMatteo15 #IBackstageDiAleRoved x.com