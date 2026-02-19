Quando smette di piovere | la buona notizia dopo l' ennesima perturbazione di febbraio

Dopo giorni di pioggia intensa, il maltempo ha colpito ancora l’Italia, portando molte zone sotto acqua e neve fino a bassa quota. La causa è l’ennesima perturbazione che si è abbattuta sul Paese, creando disagi e allagamenti in diverse città. Tuttavia, le previsioni indicano che le piogge diminuiranno e il cielo si schiarirà tra il weekend e l’inizio della prossima settimana. Le aree più colpite attendono un miglioramento che potrà portare sollievo alle famiglie e alle attività agricole. La fine del maltempo sembra ormai vicina.

Ancora maltempo sull'Italia con piogge, temporali e neve anche a bassa quota fino a venerdì: un generale miglioramento è però atteso tra il weekend e la prossima settimana. La situazione sinottica vede una saccatura depressionaria muoversi sul Mediterraneo centrale con un minimo di pressione al suolo intorno a 1000 hPa proprio sull'Italia. Nelle prossime ore sono previste condizioni meteo instabili o perturbate al Nord con possibilità di neve anche a 200-300 metri sul basso Piemonte. Entro il pomeriggio il fronte perturbato raggiungerà anche il Centro Italia con acquazzoni e temporali più intensi sui settori del versante tirrenico. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Quando smette di piovere: la buona notizia dopo l'ennesima perturbazione di febbraio Quando smette di piovere? Giuliacci: "Senza tregua". Le date clouMario Giuliacci spiega che il maltempo continuerà ancora a lungo, con piogge intense che colpiscono molte regioni italiane. Non smette più di piovere. E per San Valentino ipotesi svolta gelidaLa pioggia non molla e Roma si sveglia sotto un cielo grigio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Meteo: fissata la scadenza del Maltempo. Ecco quando smette di piovere; Meteo, quando smette di piovere? Giuliacci: Senza tregua. Le date clou; Nuova allerta Meteo su Napoli: quando smetterà di piovere; Il maltempo prosegue: nuova allerta meteo su tutta la Campania. Meteo: fissata la scadenza del Maltempo. Ecco quando smette di piovereLa svolta dopo il Ciclone di San Valentino Intanto, per tutta questa settimana avremo ancora a che fare con una serie di perturbazioni atlantiche e poi nel weekend con un vortice, il Ciclone di San Va ... ilmeteo.it Meteo: ma quando smette di piovere? Sole e Anticiclone stabile, ci sono novitàLa svolta nell'ultima decade di Febbraio: stop al maltempo Intanto, per tutta questa settimana avremo ancora a che fare con una serie di perturbazioni atlantiche e poi nel weekend con un vortice, il C ... ilmeteo.it Crash Fashion Store. Bad Bunny · Super Bowl LX Halftime Show (Live). La nuova collezione è arrivata e io sto già valutando il trasferimento. Tu dove vorresti vivere finché smette di piovere #crashfashionstore #nuovacollezione #reelit #outfitinspo facebook #Meteo: fissata la scadenza del #Maltempo. Ecco quando smette di piovere x.com