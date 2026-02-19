Quando la geometria ostacola pure i batteri

La Biofisica ha scoperto che la forma geometrica di alcuni dispositivi medici, come stent e cateteri, può impedire ai batteri di aderire e proliferare. Quando le superfici sono progettate in modo specifico, il flusso naturale dei fluidi corporei aiuta a eliminare i microbi più facilmente. Un esempio pratico riguarda i cateteri inseriti nel sangue, dove certe strutture riducono il rischio di infezioni. Questo approccio potrebbe migliorare la sicurezza dei dispositivi medici e ridurre l’uso di antibiotici. La ricerca apre nuove strade per dispositivi più sicuri.

È possibile "lavare via" i batteri dalle superfici di stent, cateteri e altri dispositivi medici, sfruttando il flusso naturale dei fluidi corporei in cui sono immersi? Una risposta arriva dalla Biofisica. I risultati di uno studio italiano che punta a evitare le infezioni batteriche connesse a stent, cateteri e altri dispositivi medici sfruttando le capacità di nuove superfici con una geometria studiata ad hoc. Un’idea per combattere l’antibiotico resistenza, nata ispirandosi alla pelle degli squali e alle ali delle libellule. Le infezioni associate all’assistenza sanitaria sono stimate superare i 50 milioni di casi ogni anno a livello mondiale, con oltre il 60% attribuito a infezioni correlate ai biofilm. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Argomenti discussi: Quando la geometria ostacola pure i batteri; Guerra ai batteri: la geometria microscopica dei dispositivi medici può lavarli via.

