Quando il Jackpot oscurò il Festival di Sanremo

Il 18 febbraio 2014, il jackpot del SuperEnalotto raggiunse una cifra record e dominò le prime pagine dei giornali, attirando l'attenzione di tutti. In quel giorno, il montepremi superò i 100 milioni di euro, facendo parlare di sé anche nelle trasmissioni televisive dedicate alla musica. Quel successo inatteso portò molti a sognare di diventare milionari, lasciando momentaneamente in secondo piano il Festival di Sanremo. La notizia si diffuse rapidamente, creando un vero e proprio fermento tra gli appassionati di lotterie e scommesse.

Sapevate che una volta il Jackpot del SuperEnalotto riuscì a rubare la scena al Festival di Sanremo? Sembra impossibile ma è proprio così, accadde il 18 febbraio 2014. Mentre all'Ariston Fabio Fazio faceva i conti con un sipario che non voleva aprirsi e Raffaella Carrà si preparava a tornare su quel palco dopo 13 anni di assenza, quasi 12 milioni di euro accendevano i riflettori su un altro luogo: San Giusto, una piccola frazione di Prato. Un evento che segna tuttora un record: dal 1997, l'anno di nascita del SuperEnalotto, fino a oggi sono stati vinti 118 Jackpot, ma solo uno è stato vinto durante il Festival di Sanremo.