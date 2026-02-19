Quando gareggia Francesca Lollobrigida nei 1500 metri? Orario tv programma streaming
Francesca Lollobrigida gareggerà nei 1500 metri ai prossimi Campionati Italiani di velocità. La sua partecipazione si svolgerà venerdì alle 15:00, trasmessa in diretta su Rai Sport e disponibile anche in streaming. L’atleta, reduce dalle recenti medaglie d’oro ai Giochi di Milano Cortina 2026, si prepara con impegno per questa competizione nazionale. La sua presenza sul ghiaccio attirerà sicuramente molti appassionati, desiderosi di vederla in azione nel suo prossimo appuntamento ufficiale.
Francesca Lollobrigida ha conquistato due medaglie d’oro alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, diventando uno dei volti simbolo dell’Italia nei Giochi disputati di fronte al proprio pubblico. La fuoriclasse romana ha trionfato sui 3000 metri nel giorno del suo 35mo compleanno e poi si è replicata sui 5000 metri, ergendosi a donna copertina dello speed skating sul ghiaccio del capoluogo lombardo, il tutto dopo aver faticato molto durante la stagione e aver superato un problema fisica. L’azzurra è stata impeccabile in entrambe le gare: prima l’apoteosi nella distanza più breve (in cui fu argento nell’edizione di Pechino 2022) con il nuovo record olimpico (3:54. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dove vedere Francesca Lollobrigida in tv nei 5000 metri: orario, programma, streamingDomani sera, a Milano, si tiene la gara dei 5000 metri femminili di speed skating alle Olimpiadi Invernali.
Quando gareggia Davide Ghiotto nei 5000 metri alle Olimpiadi: orario, avversario in batteria, tv, streaming#Milano-Cortina 2026 || Domenica 8 febbraio, il ghiaccio del Milano Ice Park ospiterà le gare di speed skating.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Francesca Lollobrigida oro bis a Milano Cortina 2026: vince i 5000 m di pattinaggio di velocità · Risultati Olimpiadi oggi; Olimpiadi: le gare di oggi e il programma. In pista Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana; La seconda medaglia d’oro in pochi giorni di Francesca Lollobrigida; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, gare del 12 febbraio: quando si svolgono e dove vederle.
Quando torna Francesca Lollobrigida? Programma e orari delle gare della seconda settimanaFrancesca Lollobrigida si sta concedendo qualche momento di pausa dopo il vero e proprio frullatore mediatico e agonistico in cui è finita anche grazie ... oasport.it
Dove vedere Francesca Lollobrigida in tv nei 5000 metri: orario, programma, streamingDomani, giovedì 12 febbraio, a Milano (Italia) proseguiranno anche per lo speed skating le Olimpiadi Invernali: in programma la gara dei 5000 metri ... oasport.it
#MilanoCortina2026 Francesca Lollobrigida, doppio oro nel pattinaggio di velocità ha come tifosa numero uno la sorella Giulia, atleta delle fiamme azzurre. “Migliori amiche, compagne ma anche avversarie”, così Giulia descrive il rapporto speciale tra le du facebook
La tensione dell'ultimo giro. L'esplosione di felicità al risultato. Tutta l'emozione di papà Maurizio e della sorella Giulia all'oro di Francesca Lollobrigida x.com