Quando gareggia Francesca Lollobrigida nei 1500 metri? Orario tv programma streaming

Francesca Lollobrigida gareggerà nei 1500 metri ai prossimi Campionati Italiani di velocità. La sua partecipazione si svolgerà venerdì alle 15:00, trasmessa in diretta su Rai Sport e disponibile anche in streaming. L’atleta, reduce dalle recenti medaglie d’oro ai Giochi di Milano Cortina 2026, si prepara con impegno per questa competizione nazionale. La sua presenza sul ghiaccio attirerà sicuramente molti appassionati, desiderosi di vederla in azione nel suo prossimo appuntamento ufficiale.

Francesca Lollobrigida ha conquistato due medaglie d’oro alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, diventando uno dei volti simbolo dell’Italia nei Giochi disputati di fronte al proprio pubblico. La fuoriclasse romana ha trionfato sui 3000 metri nel giorno del suo 35mo compleanno e poi si è replicata sui 5000 metri, ergendosi a donna copertina dello speed skating sul ghiaccio del capoluogo lombardo, il tutto dopo aver faticato molto durante la stagione e aver superato un problema fisica. L’azzurra è stata impeccabile in entrambe le gare: prima l’apoteosi nella distanza più breve (in cui fu argento nell’edizione di Pechino 2022) con il nuovo record olimpico (3:54. 🔗 Leggi su Oasport.it

