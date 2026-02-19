Quando finiscono le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si concluderanno domenica 22 febbraio, quando si terrà la Cerimonia di Chiusura. La manifestazione, iniziata il 6 febbraio, ha coinvolto atleti da tutto il mondo e portato migliaia di visitatori nelle due città. Durante i 16 giorni di gare, sono state disputate oltre 100 competizioni in varie discipline. La cerimonia finale segnerà la chiusura ufficiale dei Giochi e l’addio a due settimane intense di sport e spettacolo. La città attende ora i risultati e i ricordi lasciati dai partecipanti.

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si concluderanno domenica 22 febbraio 2026, data in cui è prevista la Cerimonia di Chiusura, che segnerà ufficialmente la fine dei Giochi. Le competizioni olimpiche sono iniziate il 4 febbraio 2026, mentre la Cerimonia di Apertura si terrà il 6 febbraio. Da quel momento, per oltre due settimane, l'Italia sarà al centro dello sport invernale mondiale, ospitando atleti e atlete provenienti da ogni parte del globo. Durante i Giochi verranno assegnate medaglie in 116 eventi, distribuiti in quattro grandi cluster geografici che rappresentano alcune delle località alpine e urbane più iconiche del Paese: Milano: sede delle cerimonie (insieme a Verona) e delle competizioni di hockey su ghiaccio, pattinaggio di velocità, pattinaggio di figura e short track.