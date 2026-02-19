Quando Castrocaro lanciava Zucchero e la Cinquetti | torna il libro sul festival ponte verso Sanremo

Il libro su Castrocaro rivela che il festival ha scoperto artisti come Zucchero e la Cinquetti, grazie alla sua funzione di

Michele Minisci pubblica la seconda edizione di “Castrocaro-Sanremo. Solo andata”, tra foto inedite e personaggi famosi Mentre cresce l'attesa per il prossimo Festival di Sanremo, un libro riaccende i riflettori su quello che è stato, a tutti gli effetti, il primo vero talent show della musica leggera italiana. Michele Minisci pubblica la seconda edizione di “Castrocaro-Sanremo. Solo andata”, un’opera ricca di aneddoti e foto d’epoca che mette a nudo la differenza tra la sostanza di una volta e l'effimero di oggi. "Interessa più apparire che saper cantare", riflette l'autore guardando alle sfide odierne, mentre le pagine del suo libro raccontano di quando a Castrocaro si scoprivano giganti come Zucchero, Luca Barbarossa e Gigliola Cinquetti.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Lucca Summer Festival 2026: torna Zucchero con il tour Overdose D’amore GoldIl Lucca Summer Festival 2026 ospiterà nuovamente Zucchero, che si esibirà giovedì 16 luglio alle Mura Storiche di Lucca.

Zucchero torna in concerto al Lucca Summer Festival al palco delle MuraZucchero torna in concerto al Lucca Summer Festival, portando sul palco delle Mura il suo tour Overdose D’Amore Gold.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.