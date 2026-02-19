Qualiano Via Toscanini rattoppata dopo la segnalazione

A Qualiano, via Toscanini è stata riparata temporaneamente dopo la segnalazione dei residenti e le critiche del “Punto!”. L’intervento ha riguardato solo la copertura delle buche più profonde, lasciando intatto il manto stradale danneggiato. La strada, frequentata quotidianamente da molte famiglie, resta ancora in cattive condizioni e soggetta a ulteriori deterioramenti. La mancanza di lavori strutturali permanenti lascia aperta la possibilità di nuovi problemi nel breve termine. La segnalazione dei cittadini ha portato a un intervento di emergenza, ma non risolve la situazione a lungo termine.

Intervento tampone dopo l’articolo e la satira del “Punto!”, ma senza lavori strutturali la strada continuerà a deteriorarsi. Il rattoppo dopo la segnalazione. La buca in via Toscanini, più volte denunciata dai cittadini e finita anche nella satira del “Punto!”, è stata finalmente rattoppata. L’intervento è avvenuto dopo l’ennesima segnalazione, dimostrando ancora una volta che spesso è necessario arrivare alla denuncia pubblica affinché qualcosa si muova. Un intervento che non risolve. Nonostante il ripristino momentaneo, resta evidente che si tratta di un intervento “tappabuchi”, l’ennesimo, che non affronta il problema alla radice. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Qualiano, Via Toscanini rattoppata dopo la segnalazione Qualiano, si apre un’altra buca in via Toscanini dopo il maltempoA Qualiano, una nuova buca si forma in via Toscanini a causa delle intense piogge e della mancanza di lavori di manutenzione adeguati. Qualiano Via Palumbo, l’asfalto cede dopo le piogge: riapre una buca già rattoppataDa settimane, la strada di Qualiano torna a mostrare i segni di un vecchio dissesto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Qualiano si apre un’altra buca in via Toscanini dopo il maltempo. Momenti di terrore l’altra sera ad Agropoli, è successo in via Toscanini, una traversa della centrale via Pio X. Il proprietario di una abitazione, titolare di una attività presente a poca distanza, è rientrato a casa e si è trovato di fronte quattro banditi che erano rius facebook