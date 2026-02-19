A Qualiano, una grande buca si è formata in via del Cimitero, causando pericolo per auto e pedoni. La voragine si è aperta dopo mesi di pioggia intensa, che ha indebolito il manto stradale già usurato. I residenti denunciano che le riparazioni fatte finora sono state temporanee e non hanno risolto il problema. La situazione si aggrava con il passare del tempo, e molti chiedono interventi immediati. La strada rimane chiusa a metà, creando disagi quotidiani per chi deve attraversarla.

Voragine rischiosa per auto e pedoni: cittadini chiedono interventi definitivi dopo anni di manutenzioni parziali e promesse disattese. Una nuova segnalazione, stessa storia. Ancora una segnalazione arriva da Qualiano, questa volta da via del Cimitero, dove si è aperta una buca enorme che rappresenta un pericolo concreto per automobilisti e pedoni. Chi ci finisce dentro rischia di danneggiare seriamente la vettura; chi vi passa a piedi rischia una caduta rovinosa, soprattutto nelle ore serali. Un problema che va oltre il maltempo. Le piogge delle ultime ore hanno certamente aggravato la situazione, ma non ne sono la causa principale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, maxi?buca in via del Cimitero: la strada è ormai pericolosa

Buca pericolosa in Via Benfratelli: "Sembra che la strada stia per cedere"Una voragine si è formata in via Benfratelli, a pochi passi da una scuola.

"Via Oreto, buca pericolosa ed avvallamento del marciapiedi"Una buca enorme e un avvallamento sul marciapiede di via Oreto stanno creando problemi ai passanti e ai residenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.