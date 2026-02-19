Il 28enne Abdherraim Mansouri ha perso la vita il 26 gennaio durante un'operazione di polizia a Rogoredo, a causa di uno scontro armato. La presenza di una pistola e la sequenza dei fatti sono al centro delle verifiche in corso. Quattro agenti sono stati ascoltati oggi in interrogatorio, mentre un quinto collega resta sotto esame. Testimoni e prove balistiche contribuiscono a chiarire la dinamica dell’incidente. I dettagli degli eventi saranno fondamentali per comprendere cosa sia realmente accaduto in quei momenti.

Milano, 19 febbraio 2026 – Oggi è il giorno degli interrogatori dei quattro agenti coinvolti insieme a un quinto collega nelle indagini sulla morte, Abdherraim Mansouri, di 28 anni, ucciso durante un'operazione contro lo spaccio lo scorso 26 gennaio a Rogoredo, quartiere alla periferia di Milano. "Recinzioni rotte e spaccio libero. Perché Salvini non interviene?" I nodi da sciogliere . Gli investigatori della Squadra Mobile li stanno sentendo insieme al pm titolare dell'inchiesta, Giovanni Tarzia, per cercare di chiarire una serie di aspetti, tra i quali, in particolare, la presenza o meno di una replica di una pistola in mano alla vittima al momento dello sparo, il ritardo nella chiamata dei soccorsi, l'esatta sequenza degli eventi e l'eventuale presenza di altri testimoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pusher ucciso a Rogoredo, interrogatorio per i 4 poliziotti. La presenza della pistola, la sequenza degli eventi e i testimoni: i nodi da sciogliere

Abderrahim Mansouri, ucciso da un poliziotto a Rogoredo, “non aveva la pistola”: la ricostruzione degli avvocatiAbderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo durante un controllo di polizia, perché il suo avvocato dice che non aveva una pistola in tasca.

Pusher ucciso a Rogoredo, 4 poliziotti indagati per favoreggiamento e ritardo nei soccorsiAbderrahim Mansouri è stato ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo durante un controllo antidroga, e ora quattro poliziotti sono sotto inchiesta per favoreggiamento e ritardo nei soccorsi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.